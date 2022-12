Dimarco: “Minuti importanti nelle gambe. Facciamo il massimo per arrivare al top”

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il poker rifilato dai nerazzurri al Salisburgo. Queste le sue considerazioni: "Bisogna vedere anche il livello delle avversarie, ma sono test che servono per mettere nelle gambe minuti importanti. Abbiamo appena iniziato, siamo stati fermi solo 10 giorni, per cui non abbiamo perso quanto magari succede in estate. Stiamo facendo il massimo per arrivare il 4 gennaio più in forma possibile. Al Napoli manca un po' di tempo, ne parleremo col mister e tra di noi".