Dimarco: “Col Plzen è una finale, dobbiamo raggiungere l’obiettivo. Col Barça…”

"Eravamo sull'aereo, stavamo andando a Roma per Lazio-Inter. Eravamo contenti, affrontare Barcellona e Bayern è sempre bello. La partita col Bayern è arrivata in un momento non facile, ci siamo poi ripresi vincendo a Plzen, abbiamo fatto una grande vittoria col Barcellona in casa, è stata una spinta a livello di squadra e di gruppo, ci ha portato a pareggiare a Barcellona. Inter-Barcellona? Ho pensato solo alla partita, a far bene, per cercare di dare il massimo. Lancio sul gol di Calha? Mi è venuto in automatico. Gol Dembele al Camp Nou? Fosse successo prima, avremmo avuto un tracollo. Siamo stati bravi, nell'intervallo ci siamo parlati e ne siamo usciti fuori alla grande. Gosens? Segnare al 90' non è da tutti, è stata quasi una liberazione. Col Plzen è una finale, ci giochiamo il passaggio del turno, dobbiamo raggiungere un obiettivo che a inizio girone alcuni pensavano che non potessimo farcela"