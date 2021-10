Inter, Dimarco: “Scudetto? Vogliamo restare attaccati, non molliamo fino alla fine”

Intervistato da Sky Sport al termine di Empoli-Inter, Federico Dimarco, anche questa sera in gol, ha mostrato tutta la sua soddisfazione

Intervistato da Sky Sport a bordocampo al termine di Empoli-Inter, Federico Dimarco, anche questa sera in gol, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la vittoria nerazzurra al Castellani:

"Sicuramente il pareggio con la Juventus ci ha un po' spezzato le gambe. Ora era importante venire qui e approcciare la partita bene. Sono tre punti importanti. Scudetto? Noi siamo un grande gruppo e lavoriamo tutti i giorni forte per restare attaccati. Sarà difficile, ma non molliamo fino alla fine. Non mi aspettavo di giocare così tanto, ma so cosa ho passato. Col lavoro sto ottenendo quello che non ho ottenuto negli anni scorsi".