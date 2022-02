Dimarco: “Col Sassuolo abbiamo sbagliato, reagiremo subito. Obiettivo? Vincere con l’Inter”

Intervenuto in diretta su Tik Tok, il difensore dell'Inter Federico Dimarco ha risposto alle domande dei tifosi

Intervenuto in diretta su Tik Tok, il difensore dell'Inter Federico Dimarco ha risposto alle domande dei tifosi sulle sue passioni, ma anche sulla stagione dei nerazzurri:

"Per me vuol dire tantissimo, è la squadra con la quale sono cresciuto, ce l'ho da sempre nel cuore. È un sogno giocare per questa maglia".