Di Marzio: “Allegri? Dall’Inter proposta importantissima. Ecco i nomi possibili”

Così l'esperto di mercato: "L'Inter fino a questa mattina ha cercato di convincere Allegri a non andare alla Juventus, ora va trovato l'allenatore giusto per il futuro"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio , esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter dopo l'accordo tra Massimiliano Allegri e la Juventus : "L'Inter fino a questa mattina ha cercato di convincere Allegri a non andare alla Juventus, ora va trovato l'allenatore giusto per il futuro. Da vedere se sceglieranno di andare su qualche idea che già balenava nella testa dei dirigenti come Fonseca o Mihajlovic oppure su qualcosa che non è emerso nei contatti. Mi viene in mente Sarri, ma il suo modo di giocare non è quello dell'Inter di Conte: dovrebbe esserci una filosofia diversa anche sul mercato. In mattinata è emerso il nome di Pochettino, ma può tornare al Tottenham.

Conte al Real Madrid? Non allenerà in Italia, ci sta che Real o PSG possano pensare a lui. Conte aveva già incontrato Florentino, non andò benissimo perché Perez non gradì il Conte che voleva essere punto di riferimento sotto tutti i punti di vista. Vedremo se oggi cambierà qualcosa. I nomi per l'Inter? Secondo me è il caso di aspettare: fino a ieri mattina la possibilità di convincere Conte a restare c'era e fino a stamattina l'idea di prendere Allegri. Non tutte le società hanno pronti i piani B, C e D: devono ragionarci, faranno le loro attente valutazioni e cercheranno di capire il profilo giusto. L'Inter non si è fatta trovare impreparata, voleva continuare con Conte e convincerlo ad andare avanti con questo progetto, ridimensionato ma allo stesso tempo ambizioso. Per Allegri il club ha messo sul piatto una cifra molto simile a quella che prendeva Conte. L'Inter non vorrà fare sconti se trova l'allenatore giusto: è il caso di aspettare".