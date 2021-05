Sky – Inter, sfuma Allegri: accordo con la Juventus. Esonerato Pirlo

Il tecnico livornese tornerà in bianconero: la notizia da Sky Sport, che comunica anche l'esonero di Andrea Pirlo

Sfuma per l'Inter la possibilità di vedere Massimiliano Allegri sulla propria panchina. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il tecnico livornese ha trovato l'accordo con la Juventus per il ritorno in bianconero: le parti sono in dialogo per definire la durata del contratto, se 3 o 4 anni. Tra stasera e domattina pronte le firme e i conseguenti annunci. L'Inter, riferisce Gianluca Di Marzio, fino a ieri notte ha fatto di tutto per arrivare all'allenatore livornese, avanzando anche un'offerta importante: ecco il perché l'accelerata di Andrea Agnelli. Esonerato quindi Andrea Pirlo dopo una sola stagione. Ora il cerchio per i nerazzurri si restringe.