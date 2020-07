Di Marzio: “Conte dubbi su temperamento Eriksen. Preferisce Borja. Nainggolan…”

Antonio Conte e il suo rapporto con Eriksen. Gianluca Di Marzio ha detto la sua su questo argomento: «Non è in discussione il valore tecnico del giocatore. Ma a livello di intensità, temperamento nel trascinare i compagni, l’allenatore si aspettava di più. Al momento più Borja gli dà garanzie rispetto a quello che lui si aspetta. In questo momento per l’allenatore è lo spagnolo il migliore da utilizzare».

-Come mai la società ha mandato in prestito Nainggolan?

Nainggolan potrebbe rientrare nei prossimi piani dell’Inter. Anche Conte aveva pensato di mandarlo via. Ma l’idea che si era fatto dal di fuori non è la stessa che ha adesso che è stato ad Appiano. Un giocatore come Radja, che tornerà alla base, potrebbe quindi far parte del club nerazzurro.

(Fonte: SS24)