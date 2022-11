Di Marzio: “Lukaku, trattativa da reimpostare: nuovo prestito possibile. Ma le condizioni…”

Il giocatore belga non è riuscito ancora a fare il massimo con i nerazzurri per un infortunio. Probabile comunque resti anche la prossima stagione a Milano

C'è il rischio che l'Inter non riscatti Lukaku ? L'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo con i nerazzurri, e per adesso pure dal Mondiale, potrebbe mettere in dubbio il futuro a Milano del calciatore?

Gianluca Di Marzio, su Skysport, a questo proposito ha spiegato: «Al momento non c'è neanche un diritto di riscatto ma un prestito secco, anche ben pagato perché si parla di otto mln più bonus. Si tratta di una trattativa che andrà impostata nuovamente. Non penso che la società nerazzurra andrà a comprare il belga subito, servirebbero molti mln. Era andato via per 115 mln. Ne servirebbero almeno 60-70 mln. Credo che si andrà avanti con un altro prestito e poi alla fine della stagione 2023-2024, quando il costo del cartellino si sarà abbassato e si capirà meglio il suo rendimento, si capirà se riscattarlo o meno. E non credo che il prossimo prestito, quello della prossima estate, avrà le stesse condizioni economiche impostate per riportarlo a Milano quest'estate».