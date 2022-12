SM – Skriniar, dall’Inter un bonus alla firma per il rilancio?

C'è attesa sul pianeta Inter per il possibile rinnovo di Milan Skriniar. Il giocatore, da qualche tempo anche capitano della squadra nerazzurra, non ha ancora rinnovato il suo contratto, la sua risposta ai dirigenti nerazzurri non è arrivata. "Il recente incontro in sede con il suo agente Sistici ha riacceso un minimo di speranze di Marotta e Ausilio, dimostra come la partita sia ancora aperta e che Skriniar non abbia già preso una decisione definitiva, il tempo però passa e di firme per ora non se ne vedono", scrive SportMediaset.