Diritti tv, l’Inter comanda: 84mln, staccate Milan-Juve. “Motivi? Più presenze a San Siro e…”

Nonostante non sia riuscita a conquistare lo scudetto, l'Inter è al primo posto della Serie A per quanto riguarda gli incassi dai diritti tv

Nonostante non sia riuscita a conquistare lo scudetto, l'Inter è al primo posto della Serie A per quanto riguarda gli incassi dai diritti tv. I nerazzurri, infatti, come scrive la Gazzetta dello Sport, si portano a casa 84,2 milioni di euro, staccando così Milan e Juventus. Riferisce la rosea: