Inter, la domanda di Dybala: “Non capisce fino in fondo come sia possibile che…”

Non è ancora finita, anzi: la trattativa tra Paulo Dybala e l'Inter è più in piedi che mai. Il giocatore ha detto sì alla proposta dei nerazzurri, che ora devono fare spazio alla Joya per farlo arrivare ad Appiano. Ma l'argentino, scrive La Gazzetta dello Sport, ha un grosso interrogativo in testa: "Ha scelto l’Inter da tempo, ha dato mandato ai suoi di andare a parlare nella sede del club, ha parlato con Zanetti e con Marotta e allora non capisce fino in fondo come non si trovi una soluzione in grado di portarlo finalmente in nerazzurro. Ecco perché non si può escludere - adesso non più - che si inseriscano altri club, dall’Italia o dall’estero".