Inter, domani altro minutaggio per Lukaku: “I prossimi step sono chiarissimi”

Per arrivare ad avere un Lukaku maggiormente tonico e brillante, sarà importante aumentare ulteriormente il suo minutaggio domani sera

" Romelu Lukaku è definitivamente tornato e Simone Inzaghi adesso ha fissato bene in mente quale sia il prossimo step che l’attaccante belga dovrà compiere: arrivare nelle condizioni migliori al big match di domenica prossima a Torino contro la Juventus". Apre così Tuttosport il suo focus sulle condizioni del centravanti belga, che piano piano sta tornando a disposizione e a pieno regime.

Questo il piano secondo Tuttosport: "Difficile - almeno ad oggi - che Lukaku sia schierato da titolare contro i bianconeri, ma avere contro la squadra di Allegri un Lukaku capace di poter dire la sua soprattutto nella ripresa quando le squadre saranno più stanche e lunghe, non potrà che essere un’arma che il tecnico piacentino intenderà sfruttare al meglio.

Per arrivare ad avere un Lukaku maggiormente tonico e brillante, sarà importante aumentare ulteriormente il suo minutaggio domani sera, quando l’Inter sarà di scena all’Allianz Arena contro il Bayern in quella che a tutti gli effetti sarà una sorta di affascinante “amichevole” (entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi con i tedeschi certi del primo posto nel girone). Inzaghi deve valutare se schierare Lukaku dal primo minuto oppure inserirlo nella ripresa, per mezzora o magari già dall’intervallo.