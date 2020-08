Domenech, il 2006 brucia ancora: “Grazie Gasperini, questi i tattici italiani?”. Garlando, risposta da Oscar

La pochezza di Raymond Domenech si sublima su Twitter. L’ex tecnico della nazionale di calcio francese, sconfitta nella finale dei mondiali 2006 dall’Italia, commenta a caldo l’eliminazione dell’Atalanta di Gasperini facendo del sarcasmo di dubbio gusto sul suo profilo social e prendendo di mira proprio il tecnico dei bergamschi: “Grazie Gasperini per i cambi a fine partita. Conferma che la leggenda che vuole gli allenatori italiani grandi tattici rimane solo una leggenda”.

Battuta infelice, quella dell’ex tecnico francese, famoso più per le sue singolari letture delle gare attraverso l’oroscopo che per i risultati ottenuti sul campo. Del resto i risultati dei tecnici italiani sono sotto gli occhi di tutti, come quelli del francese. A margine del commento non sono chiaramente venute a mancare le risposte dei tifosi italiani, molti nerazzurri, che non hanno mancato di sottolineare come – a distanza di anni – la sconfitta nel mondiale del 2006 bruci ancora così tanto.

Raymond, avevi avuto l’idea giusta: il teatro. Perché cambiare? Avresti fatto il buffone e non ti saresti schiantato contro Buffon. Grazie comunque per averlo fatto. Incontrarti è sempre stata una festa. Anche con l’Under21. Peccato averti incrociato così poco. Serena vecchiaia pic.twitter.com/iRchqcFqvK — Luigi Garlando (@garlando_luigi) August 13, 2020

La Francia ha prodotto negli ultimi 40 anni allenatori enormi, da Hidalgo a Deschamps, da Jacquet a Demerre fino allo straordinario Zidane di oggi. Per nostra fortuna nessuno di loro era sulla panchina della nazionale nel 2006 https://t.co/hPwjhea2dr — Paolo Condò (@PaoloCond) August 13, 2020

