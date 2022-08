Dottor Volpi: “Mai visto Zanetti su un lettino! Recoba poteva essere Messi, Ronaldo…”

«Dai miei 15 anni, dal primo contratto col Varese. Lì ho fatto le giovanili e c’era pure un ragazzo più piccolo di me: si chiamava Giuseppe Marotta. Nel calcio ho trovato tutto quello che chiediamo alla vita: spirito di squadra, accettazione della vittoria o della sconfitta, rispetto dei ruoli. Quando visito o opero, porto qualcosa imparata in campo».

«Beh, anche quello di Kanu non fu facile: fu operato negli Usa per il rimodellamento di una valvola cardiaca con una tecnica innovativa. Qua nessuno dopo avrebbe potuto fare sport professionistico e, invece, lui ha giocato per anni in Premier. È stato uno dei primi “miracoli” della medicina sportiva. E i progressi ora consentono a Eriksen di giocare con defibrillatore».