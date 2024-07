"Tessmann può restare? Non credo, il ragazzo ha fatto bene, farà anche l'Olimpiade, merita grandi palcoscenici. Io sono per le motivazioni dei ragazzi e per trovare soluzioni. Con l'Inter anche per altri giocatori? L'Inter è una grande società, è un piacere lavorarci. Esposito? Vediamo. Oristanio piace molto, è un giocatore funzionale al nostro progetto tecnico però ha anche altre richieste"