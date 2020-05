Ds Zurigo: “Gnonto si allenerà con la prima squadra. È un ragazzo intelligente, la sua scelta…”

Un po’ a sorpresa, qualche giorno fa lo Zurigo ha annunciato l’arrivo del giovane Wilfried Gnonto che ha firmato un contratto di tre anni con il club svizzero. Thomas Bickel, direttore sportivo dello Zurigo, parla così dell’operazione che ha portato il giovane attaccante in Svizzera: “I giovani giocatori di talento oggi passano principalmente dalla Svizzera a un grande club straniero e non viceversa. Ecco perché è un trasferimento eccezionale. Willy ha scelto il suo percorso in modo leggermente diverso da quello a cui potresti essere abituato e vuole fare il suo prossimo passo professionale in Svizzera. È un ragazzo intelligente e ha considerato attentamente tutto con la sua famiglia. Gnonto si allenerà con la prima squadra. Non gli facciamo pressione. Tutto è possibile per lui e per noi“.

(blick.ch)