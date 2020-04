Gnonto allo Zurigo, Cds: “Storia analoga a quella del 2005, protagonista un giovane della Roma”

Dalla prossima stagione Willy Gnonto vestirà la maglia dello Zurigo. Un annuncio arrivato un po’ a sorpresa da parte dello stesso club svizzero: “Ieri è stato completato il passaggio per la nuova stagione 2020/2021. Si trasferirà dall’Inter alla FCZ, dove firmerà un contratto triennale fino all’estate 2023“. “Storia analoga, e sempre in connessione con la Svizzera, a quella del 2005 che vide protagonista un giovane della Roma, il promettente Raffaele De Martino. All’epoca il centrocampista era già maggiorenne, e dopo nove presenze giallorosse tra campionato e coppe decise di svincolarsi per andare al Bellinzona. Era il periodo in cui stavano sbocciando De Rossi e Aquilani. De Martino non trovò l’intesa contrattuale con la Roma e preferì la soluzione estera“, ricorda il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)