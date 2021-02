Retroscena Inter-Bc Partners: “Fonti vicine al fondo hanno definito la due diligence molto…”

“L’ingresso nel mese di febbraio sancisce per l’Inter la fine di una trattativa per la cessione delle quote societarie tra Suning e Bc Partners”. Apre così il focus de Il Giorno in merito al brusco stop emerso ieri nella trattativa tra il colosso cinese e il fondo di Londra per l’acquisizione delle quote del club nerazzurro. Il quotidiano spiega infatti le sensazioni presenti tra gli ambienti vicini a Bc: “Le valutazioni di base sono troppo lontane, a periodo di esclusiva concluso la proprietà nerazzurra si è svincolata prima ancora che arrivasse la vera e propria offerta ufficiale. Una frattura improvvisa, sebbene nei giorni scorsi fossero emerse le difficoltà da parte del fondo per portare avanti una due diligence definita sempre molto complessa da fonti vicine a Bc“.