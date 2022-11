GdS – Un duello chiave caratterizzerà Juventus-Inter di stasera

In Juventus-Inter di stasera ciascuna delle due proverà a battere sui propri punti di forza. Quello bianconero è noto a tutti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Ma i nerazzurri hanno le armi giuste per superarlo. Si legge sul quotidiano: "Anche stasera Max punterà forte sulla solidità del suo bunker che recupera la fisicità di Bremer e dovrebbe imporsi una rinuncia non banale: quella di capitan Bonucci. Nel campionato scorso, da granata, Bremer segnò all’Inter e lasciò a bocca asciutta Lautaro e Dzeko nei due incroci. Ma nei due campionati precedenti, il Toro Lautaro ha sempre fatto gol alla difesa di Bremer: 4 in quattro partite.

Sarà un duello chiave, ma per la salute del reparto, sarà fondamentale anche riuscire a intercettare le idee di Dzeko che arretrerà in posizione di trequartista per dettare le imbucate e la circolazione in fascia. Indispensabile il soccorso dei centrocampisti, anche (soprattutto) per disinnescare le incursioni di Barella, in stato di grazia, che nel gennaio 2021, sotto Conte, segnò un gol-scudetto alla Juve e cominciò a staccarle il tricolore dalla maglia.