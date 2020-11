Inter-Juventus, duello di mercato per Rovella. TS: “Il precedente Kulusevki potrebbe…”

L’ultimo talento sfornato dal calcio italiano risponde al nome di Nicolò Rovella: il centrocampista classe 2001 si è preso una maglia da titolare con i rossoblu e ha recentemente debuttato con la Nazionale Under 21, mostrando lampi di classe e una maturità non comuni per uno della sua età. Le sue prestazioni non potevano non attirare le attenzioni delle big del calcio italiano, in particolare Inter e Juventus, pronte, secondo Tuttosport, a un nuovo duello di mercato.

NUOVO DUELLO – “Stella dell’Under 21 e in scadenza di contratto con il Genoa, il suo agente sta trattando il rinnovo con il club del presidente Enrico Preziosi e al momento regna ottimismo fra le parti. Quand’è così, di solito, significa che la società proprietaria del cartellino ha annusato l’aria, ha capito che il mercato si sta scaldando attorno al calciatore e difatti i contatti attraverso intermediari con i potenziali acquirenti di Rovella non mancano. Chi? Juventus e Inter soprattutto, con il Milan per ora defilato“.

IL PRECEDENTE – “Si va verso un potenziale derby d’Italia in sede di affari e chissà se il ricordo della sconfitta patita in occasione della corsa a Dejan Kulusevski sarà una molla in più per i nerazzurri. Di sicuro il Genoa non ha alcun interesse a dar via un vero e proprio patrimonio della casa, che terrebbe ancora con sé almeno fino al termine della stagione e poi si vedrà. Cartellino di Rovella in mano a una big, con plusvalenza garantita per Preziosi, e successivo prestito altrove, magari ancora in Liguria per una-due stagioni: è l’opzione preferita“.