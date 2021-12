Dumfries: “2021 ricco di bei momenti. Inter? Sento che la gente crede in me”

L'esterno olandese è ormai un fattore decisivo per l'Inter di Inzaghi. Decisivo anche contro il Torino

Dopo alcune settimane di ambientamento, Denzel Dumfries sta diventando un fattore decisivo per l'Inter di Simone Inzaghi. L'esterno olandese ha trovato il terzo gol consecutivo contro il Torino, un gol importantissimo perché ha regalato ai nerazzurri tre punti: "Segnare è sempre bello, ma farlo in questo stadio per i tuoi tifosi è davvero speciale. E poi è stato anche il gol della vittoria. Sento che le persone credono in me e che sono in linea con il resto della squadra. È fantastico. Il 2021 è stato ricco di bei momenti, dal mio trasferimento all'Inter alla mia partecipazione all'Europeo. Non vedo l'ora di continuare il prossimo anno".