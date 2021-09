Dumfries, l’arma in più di Inzaghi. Il giocatore pronto a prendersi l’Inter e dimostrare…

Ottima prestazione in nazionale, l'esterno destro è pronto a prendersi anche l'Inter

L'Inter lo ha inseguito a lungo e alla fine Denzel Dumfries è riuscito nel suo intento: vestire la maglia nerazzurra. Per lui uno spezzone contro il Genoa e la voglia di ripagare la fiducia che il club ha riposto in lui. Adesso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'olandese è pronto a prendersi l’Inter e a dimostrare perché per Inzaghi, Marotta e Ausilio è sempre stato lui il profilo perfetto per sostituire Hakimi.