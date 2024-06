L'esterno olandese non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto con l'Inter e in estate potrebbe anche lasciare Milano

Dumfries è un giocatore importante per l'Inter, Inzaghi vorrebbe la sua riconferma. Il club sta trattando con l'esterno olandese, ma nel caso in cui non dovesse rinnovare partirebbe subito in estate. E l'Inter dovrebbe cercare una valida alternativa.

"Il mercato dell’Inter ruota (anche) attorno a Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e la pratica rinnovo è ancora in stand-by dopo le frizioni dell’inverno scorso. La certezza è che, in assenza della firma sul prolungamento l'ex Psv verrà ceduto questa estate per evitare di ripetere quanto accaduto con Milan Skriniar. Nel dicembre scorso l’entourage di Dumfries per rinnovare aveva chiesto 5,5 milioni a stagione, più del doppio di quanto percepito fino ad ora: 2,5. Alzata di cresta che aveva infastidito la dirigenza nerazzurra, pronta ad offrire 4 milioni più bonus. Una cifra a livello Dimarco, uno che peraltro anche nella stagione appena conclusa ha inciso molto di più dell’olandese. Dopo due mesi di gelo, le parti sono tornate a parlarsi a fine febbraio. L’Inter per ribadire che non voleva e poteva andare oltre quella cifra, l’agente annunciando che sarebbero venuti in parte incontro alle esigenze del club. Anche se la richiesta sarebbe scesa soltanto di mezzo milione. Da qui lo stallo che permane tutt’ora, con l’Europeo che potrebbe rappresentare per tutti una vetrina importante", sottolinea La Gazzetta dello Sport.