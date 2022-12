Dumfries, il Chelsea torna alla carica a gennaio? L’Inter ha un altro piano

L'infortunio di Reece James potrebbe spingere il Chelsea a tornare a gennaio alla carica per Denzel Dumfries . L’olandese è il giocatore che l’Inter ha individuato come sacrificabile. "In Inghilterra il nome di Dumfries è caldo, pur se potrebbe essere più semplice tappare il buco e aspettare il pieno recupero di James con l’acquisto del croato Juranovic , per il quale il Celtic chiede poco più di 10 milioni", sottolinea Tuttosport.

"L'Inter non vorrebbe indebolire la rosa di Inzaghi già a gennaio: il progetto della dirigenza è quello di impostare la cessione di Dumfries da febbraio, sperando in un'asta che tiri in ballo anche Bayern e Manchester United, in modo da tenere l'olandese fino a termine stagione. Chiaramente il mercato potrebbe muoversi in maniera differente e se un club come il Chelsea dovesse presentarsi già a inizio 2023 con un assegno da 50 e passa milioni, sarebbe difficile per la società dire di no. Ovviamente se Dumfries dovesse salutare Milano già a gennaio, Marotta e Ausilio dovrebbero correre ai ripari per non lasciare sguarnita la fascia destra dove rimarrebbero il sempre utile Darmian e Bellanova. Ci sono già diversi elementi sul taccuino, in primis il canadese Buchanan del Club Bruges (17-18 milioni). In alternativa attenzione sempre a Singo (Torino) e a Emerson Royal (Tottenham).