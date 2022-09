Cds – Dumfries, Chelsea sicuro: “C’è già un incentivo per convincere l’Inter”

Come detto, il Chelsea tornerà alla carica per Denzel Dumfries nella sessione di mercato di gennaio. E, nonostante il nome dell'olandese sia sul taccuino di diversi club, i Blues si sentono avvantaggiati con l'Inter nella corsa al classe '96. Ecco perché: "Anche se ci dovesse essere un "assalto" del genere da parte di un concorrente, il Chelsea si sente comunque tutelato dall'affare Lukaku.

Con l'addio di Tuchel a Stamford Bridge, Boehly non è più "obbligato" a non far rientrare il belga nel club che lo ha pagato 115 milioni nell'agosto 2021, ma siccome Big Rom vuole restare a Milano e l'Inter pensa di tenerselo, userà il rinnovo del prestito come un... incentivo per avere Dumfries nel 2023-24. Magari pagandolo a gennaio o comunque entro il 30 giugno", scrive il Corriere dello Sport.