Cds – Dumfries, mossa Chelsea a gennaio. Inter ha già individuato il sostituto

Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Denzel Dumfries : dopo i tentativi di questa estate, respinti dall'Inter, il club inglese è pronto a tornare alla carica per l'esterno olandese. I nerazzurri lo considerano fondamentale per le sorti della squadra, ma nel frattempo studiano già le prossime mosse per non farsi trovare impreparati.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'ex Psv continua a essere nel mirino del Chelsea, intenzionato a prenotarlo già a gennaio per averlo la prossima stagione. O almeno così spera l'Inter che non intende privarsi a stagione in corso di un titolare inamovibile (Denzel è partito nell'undici iniziale le ultime 8 gare filate). In viale della Liberazione hanno individuato da tempo Singo come possibile sostituto per il 2023-24, ma fare certi discorsi adesso è considerato prematuro".