Dumfries: “All’Inter per essere al top della forma. Si sa che quest’anno…”

Mancano poco meno di due mesi prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. Arrivarci al top della forma sarà fondamentale, ma non semplice visto il fitto programma di partite. "Si sa che quest'anno ci sarà un programma di gare difficile. Ma tutti sono preparati per questo. Si tratta di ascoltare attentamente il tuo corpo. Dobbiamo mantenerci in forma per poter competere. Ci sono molti esperti nei club che mi tengono d'occhio. E come giocatore devi anche controllarti attentamente", dichiara Denzel Dumfries in conferenza stampa.