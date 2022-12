Dumfries: “Ho qualcosa al polpaccio, nulla di grave. In 10 giorni pronto per l’Inter”

Non è stata una grande serata, quella di ieri contro l'Argentina, per Denzel Dumfries. Oltre al rigore procurato per il fallo in area su Acuna, l'esterno dell'Inter non è riuscito a garantire alla sua Olanda la consueta spinta sulla destra, soffrendo gli avversari in entrambe le fasi. Come se non bastasse, l'ex PSV ha accusato un fastidio al polpaccio che per un attimo ha allarmato tutto l'ambiente nerazzurro. Come riporta gazzetta.it, però, il diretto interessato ha rassicurato tutti: