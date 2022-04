La Gazzetta esalta Dumfries: “Numeri da urlo, continua a stupire. Hakimi ormai è un ricordo”

Denzel Dumfries ha avuto un impatto devastante nel mondo Inter: contro la Roma è arrivato anche il quinto gol

Denzel Dumfries ha avuto un impatto devastante nel mondo Inter. Dopo un periodo normale di ambientamento necessario per chi proviene da un campionato diverso come l'Eredivisie, l'olandese è diventato un fattore determinante nella macchina nerazzurra. E contro la Roma è arrivato il quinto gol in Serie A. "L’uragano Dumfries continua a stupire. Con la rete realizzata alla Roma, l’esterno ex Psv è diventato il primo giocatore olandese a segnare almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A con la maglia dell’Inter dal 1993-94 (otto per Bergkamp e sei per Jonk). In più, solo Theo Hernandez (10) ha preso parte a più reti di Dumfries (nove: cinque gol e quattro assist) tra i difensori in questa stagione di Serie A. Hakimi è ormai un ricordo", commenta La Gazzetta dello Sport.