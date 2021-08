Dumfries: “Inter sogno che si avvera, tutti mi hanno accolto bene e sono pronto. De Vrij…”

Un buon impatto, una contentezza tangibile, una nuova avventura tutta da vivere. Denzel Dumfries, nuovo acquisto dell'Inter, è felice

"L'Inter è un sogno che si avvera. Mi sono sentito felice nel momento in cui si è completato un trasferimento così bello. Ci vuole un po' per abituarsi. Non è stato nemmeno semplice, dato che non mi ero allenato in gruppo col PSV. Sono partito in svantaggio. Ma sono stato ben accolto. C'è anche Stefan (de Vrij), che mi fa da interprete. Se parlo già italiano? Poco. Devo mettermi al pari con gli altri compagni, ma mi sento già pronto per giocare. Avevo sperato di giocare più minuti in questa fase, non è nella mia natura accontentarmi di essere un sostituto da venti minuti".