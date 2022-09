Dumfries, avvio col turbo. L’esterno è tra gli inamovibili, cresce il feeling col gol

"Se la fascia sinistra ha perso Perisic, dall’altra parte c’è Dumfries che continua a viaggiare come un treno. Errore contro il Bayern a parte, otto giorni fa, si è sempre espresso su livelli che di certo non fanno rimpiangere Hakimi. Una carburazione molto più veloce per Dumfries rispetto allo scorso anno. Quando c’era, appunto, da sobbarcarsi la pesante eredità di Hakimi. Trovandosi a gestire, al tempo stesso, la concorrenza con Darmian a destra. Un inizio spigoloso e culminato con l’esplosione dell’olandese in novembre. Uno step, dieci mesi fa, che lo ha reso completamente inamovibile agli occhi di Inzaghi. Per assurdo l’unica partita di questa stagione in cui è subentrato, Dumfries ha saputo risolverla allo scadere. Per il resto, solo presenze dal primo minuto. A Plzen, la manovra interista è passata da lui", analizza il Corriere dello Sport.