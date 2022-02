Dumfries: “0-2 risultato esagerato. Andremo ad Anfield per ribaltare il risultato”

Ad Amazon Prime Video, l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha commentato così il ko di stasera il Liverpool in Champions League

Ad Amazon Prime Video, l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha commentato così il ko di stasera il Liverpool in Champions League: “Io credo che all’inizio abbiamo giocato bene, abbiamo combattuto e tenuto le linee strette, lo avete visto. È stato complicato per loro giocare sotto pressione. Credo che lo 0-2 sia un risultato esagerato però abbiamo dato il massimo. Credo sia possibile rimontare, ogni gara è diversa. Certo, non sarà semplice ma abbiamo grandi qualità. Io credo nelle nostre qualità, andremo là per giocarcela”.