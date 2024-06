La priorità in casa Inter sono i rinnovi. Il club nerazzurro vuole chiudere il prima possibile con i prolungamenti dei contratti di Inzaghi, Lautaro e Barella. Per poi concentrarsi sul mercato che riguarda anche l'esterno destro. Dumfries ha il contratto in scadenza ed è arrivato il momento di prendere una decisione.

"Anche Dumfries deve rinnovare, ma rispetto a Lautaro e Barella ha un anno in meno di vincolo ovvero il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025. L'idea è quella di arrivare... alla verità nel minor tempo possibile per poter pianificare, in caso di mancata fumata bianca, la cessione nella prossima sessione estiva. L'Inter, infatti, vuole evitare un altro caso Skriniar e, se l'olandese non accetterà di firmare, gli sarà cercata una squadra. L'Aston Villa si è fatto avanti e anche lo United potrebbe essere interessato. Le parti si sentiranno sia questa che la prossima settimana, quando sarà iniziato l'Europeo: Inzaghi, non è un mistero, gradirebbe la conferma di Denzel, ma adesso è arrivato il momento di "stringere". Marotta lo sa bene e non vuole perdere tempo", scrive Gazzetta.it.