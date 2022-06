Inter, anche Dumfries vuole restare: “Un mese di ferie e poi torno per anno importante”

Nessuno vuole andare via dall'Inter. E' praticamente una certezza. Malgrado le tante voci di mercato, i giocatori dell'Inter stanno bene a Milano. Skriniar, Lautaro, Bastoni, Barella. E ora anche Dumfries. L'esterno olandese non ascolta più di tanto le voci sul Chelsea e sul Manchester United ma si proietta sulla prossima stagione in nerazzurro.

"Finalmente in vacanza? Sì, ho più acciacchi ora rispetto all'inizio della stagione. Ma ci si abitua. E poi ora potrò stare un po' più lontano dall'Inter, le vacanze sono importanti, l'ho già detto ai ragazzi (ride ndr). No, sul serio, ho 4 settimane di ferie e devo ricaricarmi per una nuova e importante stagione. Questa è stata lunga e per me è stata anche quella in cui dovevo abituarmi ad un nuovo club".