L'esterno è ancora in trattativa con l'Inter per cercare il rinnovo, non dovesse esserci accordo finirebbe sul mercato

Andrea Della Sala Redattore 21 maggio 2024 (modifica il 21 maggio 2024 | 10:16)

Se per i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro non ci saranno problemi, qualche dubbio in più c'è sicuramente per Dumfries. Finora un accordo non è stato trovato e in caso non si trovasse finirebbe subito sul mercato.