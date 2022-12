Dumfries: “In pochi credevano in me. A de Vrij ho raccontato una cosa. La missione…”

L'esterno nerazzurro si racconta in una lunga intervista al quotidiano online NU.nl

"Davvero, ho sempre pensato che sarei arrivato alla nazionale olandese". Esordisce con queste parole Denzel Dumfries in una lunga intervista al quotidiano online NU.nl. Certo, non tutti credevano che Denzel avrebbe raggiunto la nazionale: "Anche se c'erano poche persone intorno a me che credevano in quel sogno. I miei genitori non mi hanno mai spinto. Al contrario. Pensavano che il mio sviluppo come persona fosse più importante, dovevo finire la scuola. Se avessi voluto smettere di giocare a calcio, sarebbe andato tutto bene. A casa ero l'unico a guardare il calcio in TV, inoltre non avevamo canali sportivi. I miei genitori hanno iniziato a guardare le partite solo quando ho iniziato a giocare allo Sparta".

Con Stefan de Vrij ha recentemente raccontato di quegli anni allo Sparta. Dumfries era ancora un altro calciatore, anche mentalmente. "Durante una partita potevo essere completamente assente. Poi pensavo, mi guardavo un po' intorno. L'ho raccontato a Stefan, che è un tipo completamente diverso da questo punto di vista".

Nella crescita del nerazzurro ha avuto un ruolo fondamentale la sua psicologa dello sport, Annemieke Zijerveld. "Le devo molto, anche se non era previsto che parlassi di lei. È successo e basta. Essendo vulnerabile volevo mostrare che anche noi calciatori siamo persone. Forse un giovane ora pensa: lo fa un giocatore dell'Olanda, forse anche uno psicologo dello sport può aiutarmi ulteriormente. Anche se quella è solo una persona, per me è già preziosa".

Dumfries parla poi del suo rapporto con Louis Van Gaal: "È severo, diretto e chiaro. Ma è anche una persona calorosa che ti abbraccia. È sinceramente interessato alla persona dietro il calciatore. Gli piace divertirsi, ma non lo fa perché ci sono le telecamere. Spesso ricevo un bacio da Van Gaal. Non è meraviglioso? Siamo una squadra come giocatori e staff, con una missione". Quella missione è la vittoria del Mondiale. "Ma non guardo oltre i quarti di finale contro l'Argentina. Concentrati. Nel 2014, come tifoso, ho visto come è finita improvvisamente contro l'Argentina. Non deve succedere di nuovo. Farò tutto il possibile possibile in campo".

