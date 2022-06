Repubblica – Dumfries, in arrivo proposte da 40 milioni. Pronti due esterni in entrata

L'Inter è molto attiva sul mercato in entrata, ma in casa nerazzurra bisogna tenere d'occhio il bilancio e servono anche delle cessioni.

"Quei 60 milioni di saldo attivo da realizzare entro il 30 giugno condizionano il mercato. Una cessione eccellente appare inevitabile. Per esempio c'è Skriniar nel mirino del Psg. Non è escluso che il sacrificato possa diventare Dumfries: per l'esterno destro arriveranno proposte importanti da United e Bayern (40 milioni). In questo caso, verrà chiusa la trattativa con il Cagliari per Bellanova. E per l'altra fascia si lavora su Cambiaso", spiega Repubblica.