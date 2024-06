In casa Inter una delle questioni più spinose è quella riguardante il futuro di Denzel Dumfries: l'esterno olandese è in scadenza di contratto tra un anno, e le negoziazioni per il rinnovo al momento non hanno portato alla fumata bianca. In casa di mancato accordo, questa sarebbe l'ultima estate utile per provare a racimolare qualcosa dalla sua cessione ed evitare di perderlo a zero tra 12 mesi: per questo motivo la dirignza nerazzurra punta a risolvere quanto prima questa situazione.