Denzel Dumfries vuole rimanere all'Inter . È stato lo stesso esterno olandese a fare chiarezza sulla sua volontà, a dispetto delle tante voci di mercato che lo riguardano. Queste le sue parole, raccolte dal Corriere dello Sport al termine del match di Euro 2024 contro la Francia: "Non avevo dubbi. Siamo un gruppo forte che può giocarsela con tutti. Adesso pensiamo a qualificarci, poi ragioniamo passo dopo passo per capire dove possiamo arrivare. Però dobbiamo migliorare".

"Questo è un torneo in cui devi minimizzare gli errori. Siamo stati frettolosi in alcune scelte offensive, forse perché il nostro primo pensiero contro la Francia era di non perdere compattezza per non lasciarle corridoi facili. La fase difensiva porta via tante energie".