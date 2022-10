Inter, Dumfries tranquillizza sulle sue condizioni: “Sto bene, nessun problema”

Nessun problema fisico per Denzel Dumfries. L'esterno olandese dell'Inter aveva fatto preoccupare i tifosi nerazzurri per un pestone rimediato nel riscaldamento prima della gara contro la Sampdoria, salvo poi giocare regolarmente fino al 79'. Alle domande sulle sue condizioni, lo stesso ex PSV Eindhoven ha risposto su Instagram: "Sto bene, nessun problema. Grazie mille!".