Dybala, sarà Inter o Atletico? “Chi lo conosce bene fa sapere che…”

Dove andrà a giocare Paulo Dybala ? Quale società deciderà di metterlo al centro del progetto? Il punto da Tuttosport

La notizia del mancato rinnovo con la Juventus da parte di Paulo Dybala ha immediatamente scatenato tutte le ipotesi sul suo futuro. E la più calda sembra quella di un approdo all'Inter, con Beppe Marotta pronto a provarci a tutti i costi. Spiega in merito Tuttosport: "L’Atletico Madrid si piazza alle spalle dell’Inter. Il motivo? In questi casi contano anche i desideri del giocatore: secondo quanto trapelato da chi conosce bene Dybala, trasferirsi dalla Juve agli storici rivali non è mai stata una prospettiva gradita in assoluto, così come la disponibilità a lasciare l’Italia.