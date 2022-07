Gds – Dybala, ecco l’offerta della Roma. Paulo ha cercato i giallorossi perché…

E' partita la trattativa tra la Roma e Paulo Dybala. I giallorossi ora vogliono davvero fare sul serio sulla Joya, con l'Inter che non ha ancora liberato lo spazio per il centravanti argentino. Ed ecco che, come scrive La Gazzetta dello Sport, Mourinho spinge davvero: "Tiago Pinto ha avuto un contatto con l’entourage di Dybala, presentando un’offerta ufficiale che però è destinata ad essere ritenuta troppo bassa: una parte fissa di 4 milioni di euro, a cui aggiungere bonus variabili che possono portare il fantasista argentino a guadagnare fino a 5,5, bonus legati alle eventuali prestazioni del giocatore (ed ai piazzamenti del club).