Dybala, l’Inter manda segnali alle concorrenti. Volontà comune: chiudere prima del ritiro

L'Inter ha ripreso in mano l'operazione Dybala e vuole chiudere prima che la squadra e il tecnico si ritrovino per l'inizio della stagione

L'inter spinge per avere anche Paulo Dybala , oltre a Lukaku. Prima bisogna sfoltire il reparto offensivo e nel contatto avuto con l'entourage del giocatore le parti si sono date 10 giorni di tempo.

"L’allenatore, durante il famoso vertice dell’8 giugno, a chiedere di chiudere i discorsi entro il raduno. È una data per la quale spinge anche Dybala, che intanto si sta preparando a Miami insieme con Pogba con un programma di lavoro personalizzato. Chissà, magari questa mossa da parte dell’Inter serve anche a mandare un messaggio a chi in questi giorni ha provato a sondare il terreno per Dybala. Il Milan è sornione, il Siviglia ha fatto una telefonata, un contatto l’ha stabilito a titolo puramente informativo anche il Psg. Ecco, si può dire che l’Inter ha voluto rassicurare Dybala sul proprio interesse, ma anche ricordare al mondo esterno: sulla Joya la pole position è ancora nostra", spiega La Gazzetta dello Sport.