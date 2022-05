GdS – Dybala, il finale di stagione e un rischio. Inter resta destinazione probabile

Il giocatore argentino ha smentito, tramite agente, il possibile approdo al club nerazzurro che sarà ancora rivale nella finale di Coppa Italia

Che finale di stagione si prospetta per Paulo Dybala? Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, "a Venezia è apparso sotto tono, nonostante Allegri ultimamente lo abbia impiegato 4 volte su 5 da titolare e anche caricato sottolineando la sua importanza per la Juve nel rush finale del campionato". E oltre alle ultime giornate di Serie A resta ancora un trofeo importante in palio, la Coppa Italia. Guarda caso la Juve e l'argentino se la giocheranno contro l'Inter, la prima in lista quando si parla del futuro del calciatore.

La rosea non dà per certa la sua presenza da titolare nella gara di Coppa Italia contro l'Inter e sottolinea che nonostante la smentita dell'agente - che ha sottolineato come non esista alcun accordo con i nerazzurri, il club milanese - ci sono ancora le voci che parlano del suo approdo a Milano. Per questo si parla di un rischio: "Appare come la più probabile fra le destinazioni di Dybala per la prossima stagione. Le situazioni di mercato sono sempre scivolose, ma l’affrontare da rivale la promessa sposa forse lo sarebbe ancora di più".