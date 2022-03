Sky – Dybala, nessuna mossa Inter. A giugno tutto può cambiare se…

L'attaccante lascerà la Juve a fine stagione, l'Inter è vigile ma prima di poter affondare deve sistemare altre questioni

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere. L'argentino a fine stagione saluterà la Juve e potrà accasarsi in qualsiasi altro club a costo zero. L'Inter monitora, ma per non si è ancora mossa.

"Al momento l'Inter non può pensare a Dybala, non ha spazio nel monte ingaggi, prima deve fare altre operazioni. A giugno se dovessero partire giocatori con ingaggi pesanti, come Vidal o Sanchez, si libererebbe lo spazio e se non si sarà già accordato l'Inter ci sarà. Inter vigile, ma non ha accelerato. Marotta lo conosce benissimo, meglio di tutti, ed è un giocatore che è sempre piaciuto", spiega Sky Sport.