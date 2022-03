Dybala, l’agente incontra la Juventus: si decide. Inter, nessuna offerta concreta

Il futuro dell'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, verrà presto definito: gli scenari possibili

Fabio Alampi

La telenovela Dybala pare essere arrivata alle battute conclusive: l'agente dell'argentino, Jorge Antun, nella giornata di giovedì incontrerà la Juventus per discutere nuovamente sul tema contratto, in scadenza a giugno. Si entra nella fase decisiva, con tutte le opzioni ancora possibili, come scrive Tuttosport:

"Giovedì Jorge Antun, l'agente di Dybala, incontrerà nella sede bianconera della Continassa Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato della Juventus. E potrebbe esserci anche lo stesso Paulo Dybala. Sarà il primo della serie definitiva degli incontri per rinnovare il contratto del numero dieci juventino o per dirsi addio".

"Dybala, da parte sua, non scoppia di affetto verso la nuova dirigenza juventina (che, per esempio, non ha dimenticato l'esultanza polemica dopo il gol contro l'Udinese), non ha vissuto bene gli ultimi mesi e c'è anche chi pensa che i continui infortuni, mai seri o gravi, abbiano una componente psicosomatica. E quindi? Vuole andare via? Probabilmente no, nel senso che continua dare priorità massima alla Juventus. [...] Ma è ovvio che, soprattutto in questi mesi, ha certamente preso in considerazione anche il piano B, con l'addio al bianconero.

Ma Dybala ha delle offerte in tasca? In questo momento pare di no. Nel senso che non ha nulla di concreto. Neanche dall'Inter, che pure si muove intorno al ragazzo con furbizia e abilità. Quindi Dybala potrebbe rimanere senza altre offerte a parte quella della Juventus? No, non è credibile che un giocatore del suo livello, a parametro zero, non trovi un club interessato, ma bisogna capire che tipo di club e in che campionato. [...] La Juventus potrebbe conservare più o meno il suo livello retributivo attuale (intorno ai 7 milioni netti a stagione), aggiungendo al contratto dei bonus legati a obiettivi statistici rilevanti (numero di partite giocate, gol, assist) e non certo facili da raggiungere".