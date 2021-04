Dybala-Inter? Pedullà svela: “Quando si è lasciato con Marotta gli ha detto che…”

Il retroscena sul centravanti argentino raccontato dall'esperto di mercato: la Joya resta molto legata al dirigente

Sembra ormai al capolinea la storia tra Paulo Dybala e la Juventus, soprattutto dopo la notizia della festa organizzata con Arthur e McKennie in piena zona rossa. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro della Joya, che appare sempre più lontano dai bianconeri: "E' una storia finita ad agosto 2019 quando l'avevano ceduto: questa situazione può aver dato il colpo di grazia definitivo. Siamo a 15 mesi dalla scadenza del contratto, ha giocato poco sempre: questo metterà la Juve nella condizione di non rinnovare e di valutare scambi.

Con tutto il rispetto per Lautaro, che è un grande centravanti, Dybala sereno e tranquillo è una roba sublime. Noi abbiamo raccontato un retroscena: quando si è lasciato con Marotta, gli ha detto che gli sarebbe piaciuto un giorno tornare a lavorare con lui. La destinazione di Dybala deve andargli bene: lui ha detto no allo United, ritiene che la Premier non sia il campionato di riferimento, vorrebbe andare in Spagna. Questa è la fine di una storia triste".