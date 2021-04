Dybala-Inter? Promessa Marotta e capolavoro non impossibile: “La Juve può perderlo a zero”

Tra Dybala e la Juventus il rapporto sembra ormai arrivato al capolinea. E ora i bianconeri rischiano di perderlo a zero

"Ora è proprio finita. O almeno sembra così. Tra la Juve e Paulo Dybala ormai lo strappo non appare più ricucibile". Apre così l'articolo di calciomercato.com in merito al futuro alla Juventus di Paulo Dybala. Alle difficoltà già note nella trattativa per il rinnovo di contratto dell'argentino in scadenza nel 2022, infatti, si sono aggiunte le polemiche per il comportamento irresponsabile del numero 10 bianconero, che ha violato le norme anti-Covid con Arthur e McKennie. Ora, dunque, sembra davvero difficile ipotizzare un prolungamento del rapporto tra le parti. La partenza della Joya sembra una pista destinata a scaldare al termine della stagione.

Qualche giorno fa, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, disse: "La certezza è che Marotta e Dybala hanno sempre avuto un grande rapporto e quando Marotta è stato accompagnato all'uscita ha fatto una promessa con l'argentino di tornare a lavorare insieme". E chissà che l'amministratore delegato nerazzurro non stia pensando a completare un capolavoro in apparenza impossibile, ovvero portare il calciatore a Milano a parametro zero. Eh sì, perché come scrive calciomercato.com, il rischio che Dybala lascia la Juventus al termine del contratto non è affatto campato in aria: