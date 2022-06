Di Marzio: “Dybala + Lukaku? Parte Dzeko. Ma la distanza con la Joya…”

"Per quanto riguarda Dybala, invece, resta da colmare la distanza tra la richiesta d'ingaggio dell'entourage del calciatore e l'offerta dell'Inter che, per ora, è ferma sui 5,5 milioni di euro all'anno, per quattro anni. Dybala non vorrebbe scendere al di sotto dei 6/6,5 milioni di euro, cifra che percepiva alla Juventus. I contatti, comunque e anche in questo caso, proseguono. Da ricordare che, nel caso in cui dovessero arrivare sia Dybala che Lukaku, l'indiziato a partire sarebbe a quel punto Dzeko. La situazione sarà più definita nei prossimi giorni".