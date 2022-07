Inter, no di Marotta a una richiesta di Dybala: ora c’è fretta. Napoli e Roma…

"L'Inter se non accelera rischia di restare con il cerino in mano. Dopo che Antun aveva preso tempo nell'incontro a Milano in cui Marotta aveva messo sul piatto l'offerta scritta da 5 milioni come base fissa più un milione di bonus solo in caso di oltre il 50 per cento delle presenze, l'uragano Lukaku ha avuto il sopravvento. Prima l'ad nerazzurro ha chiesto all'entourage del giocatore di tergiversare con le squadre interessate, in attesa che partissero due attaccanti (Sanchez più uno fra Dzeko e Correa). Ma davanti alla richiesta dei procuratori di Paulo di firmare un pre-accordo in cui l'Inter si sarebbe impegnata a prelevare l'argentino una volta sfoltito il reparto offensivo, l'ad nerazzurro si è tirato indietro. Nel mercato il tempo è tutto. Ecco perché nonostante il management nerazzurro preferisca chiudere Bremer una volta venduto Skriniar, Marotta ha compreso che occorre fare in fretta".